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Російська армія з РСЗВ вдарила по Костянтинополю в Донецькій області: є загиблі та поранені

11 вересня 2024, 17:09

Російська армія з РСЗВ вдарила по Костянтинополю в Донецькій області: є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу села Костянтинопіль Донецької області. Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу села Костянтинопіль Донецької області. Фото: Донецька ОВА

11 вересня у середині дня росіяни із РСЗВ «Торнадо-С» обстріляли село Костянтинопіль Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Пошкоджені шість приватних будинків, кафе, магазин, адміністративна будівля, лінія електропередач та 12 автомобілів.

Внаслідок обстрілу дві людини загинули, ще дві – отримали поранення.

Нагадаємо, що 11 вересня російські загарбники двічі обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого три людини загинули, ще п'ять – поранені.

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