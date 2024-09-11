Удары из артиллерии и РСЗО: россияне убили трое людей и ранили 5 в Константиновке

Россияне дважды атаковали Константиновку. Фото: Донецкая областная прокуратура

В результате обстрелов со стороны армии РФ на Константиновке трое людей погибли, пятеро — получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«11 сентября 2024 года войска РФ 20 минут обстреливали из ствольной артиллерии город Константиновка. В частном секторе во дворе одного из домовладений получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, две соседки 73 и 81 лет», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что спустя некоторое время россияне повторно нанесли удары по населенному пункту, вероятно, из РСЗО «Смерч», попав в жилую застройку.

«Во дворе своего дома погибла 45-летняя женщина, еще 5 гражданских — трое мужчин 54 и 79 лет и женщины 45 и 60 лет получили ранения. Двое из пострадавших — супруги, состояние которых врачи оценивают как тяжелое», — отметили в прокуратуре.



Кроме того, армия РФ повредила более 20 домов, торговые заведения, линии электросети и автотранспорт.



Донецкая областная прокуратура начала расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что местные жители Константиновки сообщили в взрывах в городе.