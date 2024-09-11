Латвия передаст Украине новый пакет военной помощи

Латвия сообщила о новом пакете военной помощи. Фото: Денис Шмыгаль

В среду, 11 сентября, в Киев с официальным визитом приехала премьер-министра Латвии Эвика Силиня. Кроме того, политик анонсировала новый пакет помощи для Украины. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.



«Поблагодарил латвийское правительство и народ за конкретные и последовательные шаги, которые усиливают Украину. В частности, за инициативу «Коалиция БПЛА для Украины» и поставки беспилотников для наших воинов», — отметил он.



По словам Шмыгаля, в новый пакет военной помощи войдут бронетранспортеры.



Главы украинского и литовского правительств во время встречи обсудили расширение сотрудничества во всех сферах, касающихся усиления наших военных на поле боя. В частности, сотрудничество между оборонными компаниями.

«Латвия последовательно поддерживает санкции против агрессора и является нашим надежным союзником в интеграции в ЕС и НАТО. Также наши латвийские друзья оказывают помощь энергетическим оборудованием и планируют передать Украине солнечные панели для больниц», — резюмировал Шмыгаль.



Ранее мы писали, что правительство Швеции представило 17-й пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет 4,6 млрд шведских крон (около 400 млн евро).