Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги

Латвія повідомила новий пакет військової допомоги. Фото: Денис Шмигаль

У середу, 11 вересня, до Києва з офіційним візитом приїхала прем'єр-міністра Латвії Евіка Силіня. Окрім того, політик анонсувала новий пакет допомоги для України. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.



«Подякував латвійському уряду і народу за конкретні та послідовні кроки, які посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу «Коаліція БПЛА для України» та постачання безпілотників для наших воїнів», — зазначив він.



За словами Шмигаля, до нового пакету військової допомоги увійдуть бронетранспортери.



Глави українського та литовського урядів під час зустрічі обговорили розширення співпраці у всіх сферах щодо посилення наших військових на полі бою. Зокрема, співпрацю між оборонними компаніями.

«Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС та НАТО. Також наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням та планують передати Україні сонячні панелі для лікарень», — резюмував Шмигаль.



Раніше ми писали, що уряд Швеції надав 17-й пакет військової допомоги для України. Його вартість становить 4,6 млрд шведських крон (близько 400 млн євро).