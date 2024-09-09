Швеция анонсировала новый пакет военной помощи для Украины

Правительство Швеции представило 17-й пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет 4,6 млрд шведских крон (около 400 млн евро). Об этом сообщили в пресс-службе 9 сентября.



«Пакет удовлетворяет самые приоритетные военные потребности Украины и создает свободу действий на будущее. Он включает в себя безвозмездное предоставление оборудования, прямые закупки, комплекты оборудования и финансовые пожертвования», — говорится в сообщении.



Этот пакет включает три крупные закупки оборудования, которое является особенно приоритетным для Украины и будет осуществляться либо шведскими вооруженными силами, либо Шведской администрацией оборонной техники (FMV). Общая стоимость этих закупок составляет около 600 миллионов шведских крон (50 млн евро).



Ранее Швеция уже отправила в Украину 50 боевых машин 90 единиц. Эти бронемашины оказались очень полезными для Украины, поэтому будет проведена закупка дополнительных 40-мм боеприпасов для этих бронемашин для поставки в Украину.



Швеция предоставила Украине 48,1 млрд шведских крон (4,2 млрд евро) военной помощи с момента начала жестокой агрессивной войны России в феврале 2022 г. Только в 2024 г. Швеция предоставила в общей сложности 25 млрд шведских крон (около 2,2 млрд евро) военной помощи.



Ранее мы писали, что министр обороны США Ллойд Джеймс Остин III объявил, что президент Джо Байден подписал пакет помощи Украине на сумму 250 млн долларов.