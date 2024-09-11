Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Яку зброю отримають ЗСУ

11 вересня міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі під час робочого візиту до Києва оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму щонайменше 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Великобританії.

Україна отримає сотні ракет ППО, десятки тисяч артилерійських боєприпасів та більше бронетехніки. Все це озброєння доставлять в Україну до кінця року.

Нагадаємо, що 23 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.