Обстріляно Конотоп на Сумщині, один з постраждалих у комі

У ніч проти 12 вересня Російська Федерація атакувала місто Конотоп Сумської області. Внаслідок «прильотів» є руйнування та постраждалі. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

Після вибухів Конотопський мер розповів, що агресор завдав ударів по інфраструктурі, внаслідок чого зникли світло і вода, а також по житлової забудові в центрі міста.

Через атаку є постраждалі. Наразі відомо про двох госпіталізованих. Один із них перебуває в комі. Точна кількість поранених невідома.

Семеніхін також повідомив, що водопостачання у місті тимчасово відновлено. Він закликав мешканців зробити запаси води, оскільки вранці на якийсь час водопостачання буде відключено.

Крім того, він зазначив, що вже організовано вивезення людей, чиї будинки постраждали, до місць для тимчасового перебування.

Пізніше Конотопський мер повідомив, що сьогодні, 12 вересня, рух трамваїв у місті буде обмежено, оскільки противник зруйнував трамвайну колію.