Спецподразделение ГУР сбило российский истребитель Су-30СМ над Черным морем: кадры операции

Российский истребитель Су-30СМ над Черным морем. Фото: кадр из видео

В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР попаданием из ПЗРК уничтожили российский истребитель Су-30СМ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.

Истребитель, который упал в море, входил в состав 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося на аэродроме города Саки в оккупированном Крыму.

Россияне потеряли связь со своим боевым самолетом 11 сентября около 05:00. Ориентировочно через три часа захватчики начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27. В обеденное время они доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

Напомним, что первая информация о потере россиянами истребителя Су-30СМ появилась еще вчера. Самолет перед уничтожением выполнил пуски ракет Х-31П.