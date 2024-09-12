Спецпідрозділ ГУР збив російський винищувач Су-30СМ над Чорним морем: кадри операції

Російський винищувач Су-30СМ над Чорним морем. Фото: кадр із відео

У ході операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР влучанням із ПЗРК знищили російський винищувач Су-30СМ. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

Винищувач, який впав у море, входив до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, що базується на аеродромі міста Саки в окупованому Криму.

Росіяни втратили зв'язок зі своїм бойовим літаком 11 вересня близько 05:00. Орієнтовно через три години загарбники розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також вертольотів Мі-8 та Ка-27. В обідній час вони доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а незабаром побачили й уламки знищеного Су-30СМ.

Вартість такого літака становить приблизно 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що перша інформація про втрату росіянами винищувача Су-30СМ з'явилася ще вчора. Літак перед знищенням виконав пуски ракет Х-31П.