Россияне за сутки обстреляли несколько городов и сел на Донетчине: погибли шесть человек, еще 13 – ранены

За 11 сентября оккупанты убили шесть жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин

Так, три человека погибли в городе Константиновка, два – в селе Константинополь и один – в селе Зоряное.

Еще 13 человек в области за сутки получили ранения: пять – в Константиновке, пять – в Константинополе, один – в городе Доброполье, один – в городе Горняк и один – в селе Елизаветовка.

Напомним, что 11 сентября войска России из РСЗО ударили по Константинополю.