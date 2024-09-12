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Росіяни за добу обстріляли кілька міст та сіл на Донеччині: загинули шість людей, ще 13 – поранені

12 вересня 2024, 09:58

Росіяни за добу обстріляли кілька міст та сіл на Донеччині: загинули шість людей, ще 13 – поранені

За 11 вересня окупанти вбили шістьох мешканців Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін

Так, три людини загинули у місті Костянтинівка, дві – у селі Костянтинопіль та одна – у селі Зоряне.

Ще 13 людей в області за добу отримали поранення: п'ять – у Костянтинівці, п'ять – у Костянтинополі, одна – у місті Добропілля, одна – у місті Гірник та одна – у селі Єлизаветівка.

Нагадаємо, що 11 вересня війська Росії з РСЗВ ударили по Костянтинополю.

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