Пенсионный фонд прекращает работу в Константиновке

В Константиновке Донецкой области из-за постоянных атак и эвакуаций местного населения, сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке временно приостанавливает свою работу. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Из-за ухудшения ситуации с безопасностью и эвакуации работников в более безопасные регионы Украины, сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке временно прекращает обслуживание клиентов», — отметил он.
Жители Константиновки могут получить услуги в любом из сервисных центров:
Кроме того, получить услуги можно также дистанционно:
Филашкин в очередной раз призвал жителей Константиновки эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Ранее мы писали, что 10 сентября в 11:20 российские оккупанты обстреляли город Константиновка Донецкой области. Удары пришлись по двум районам города, в результате чего повреждена линия электросети ДТЭК и железнодорожное полотно АО «Укрзализныця».
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях