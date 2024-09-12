Пенсионный фонд прекращает работу в Константиновке

В Константиновке Донецкой области из-за постоянных атак и эвакуаций местного населения, сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке временно приостанавливает свою работу. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Из-за ухудшения ситуации с безопасностью и эвакуации работников в более безопасные регионы Украины, сервисный центр Пенсионного фонда в Константиновке временно прекращает обслуживание клиентов», — отметил он.



Жители Константиновки могут получить услуги в любом из сервисных центров:

Краматорск, ул. Южная, 21;

Дружковка, ул. Ярослава Мудрого, 40;

Славянск, пл. Соборная, 3;

Лиман, ул. Независимости, 46;

Доброполье, пр. Шевченко, 2 и м-н Молодежный, 3;

Александровка, ул. Самарская, 5.

Кроме того, получить услуги можно также дистанционно:

через веб-портал или мобильное приложение «Пенсионный фонд»;

через горячую линию: 0800400870, 0800406360, 0800406370;

через горячую линию для военнослужащих и некоторых других категорий граждан: 0800404670.

Филашкин в очередной раз призвал жителей Константиновки эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.



Ранее мы писали, что 10 сентября в 11:20 российские оккупанты обстреляли город Константиновка Донецкой области. Удары пришлись по двум районам города, в результате чего повреждена линия электросети ДТЭК и железнодорожное полотно АО «Укрзализныця».