Пенсійний фонд припиняє роботу у Костянтинівці

У Костянтинівці Донецької області через постійні атаки та евакуації місцевого населення, сервісний центр Пенсійного фонду у Костянтинівці тимчасово припиняє свою роботу. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Через погіршення безпекової ситуації та евакуацію працівників до більш безпечних регіонів України, сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє обслуговування клієнтів», — зазначив він.



Жителі Костянтинівки можуть отримати послуги у будь-якому з сервісних центрів:

Краматорськ, вул. Південна, 21;

Дружківка, вул. Ярослава Мудрого, 40;

Слов'янськ, пл. Соборна, 3;

Лиман, вул. Незалежності, 46;

Добропілля, пр. Шевченка, 2 та м-н Молодіжний, 3;

Олександрівка, вул. Самарська, 5.

Крім того, отримати послуги можна також дистанційно:

через веб-портал або мобільний додаток «Пенсійний фонд»;

через гарячу лінію: 0800400870, 0800406360, 0800406370;

через гарячу лінію для військовослужбовців та інших категорій громадян: 0800404670.

Філашкін вкотре закликав мешканців Костянтинівки евакуюватися до безпечніших регіонів України.



Раніше ми писали, що 10 вересня об 11.20 російські окупанти обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Удари припали по двох районах міста, внаслідок чого пошкоджено лінію електромережі ДТЕК та залізничне полотно АТ «Укрзалізниця».