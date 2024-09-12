Пенсійний фонд припиняє роботу у Костянтинівці

У Костянтинівці Донецької області через постійні атаки та евакуації місцевого населення, сервісний центр Пенсійного фонду у Костянтинівці тимчасово припиняє свою роботу. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Через погіршення безпекової ситуації та евакуацію працівників до більш безпечних регіонів України, сервісний центр Пенсійного фонду в Костянтинівці тимчасово припиняє обслуговування клієнтів», — зазначив він.
Жителі Костянтинівки можуть отримати послуги у будь-якому з сервісних центрів:
Крім того, отримати послуги можна також дистанційно:
Філашкін вкотре закликав мешканців Костянтинівки евакуюватися до безпечніших регіонів України.
Раніше ми писали, що 10 вересня об 11.20 російські окупанти обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Удари припали по двох районах міста, внаслідок чого пошкоджено лінію електромережі ДТЕК та залізничне полотно АТ «Укрзалізниця».
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