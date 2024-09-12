В Константиновке организовали подвоз воды

Подвезли воду в Константиновку. Фото: ГСЧС

Жителям Константиновки спасатели Донетчины подвезли 40 000 литров воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Жители прифронтовых населенных пунктов находятся в сложных и опасных условиях и нуждаются в помощи. Спасатели Донетчины уже не один год помогают им улучшить ситуацию, в частности подвозят воду», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки сотрудники Главного управления осуществили подвоз воды в г. Константиновка. Всего было доставлено 40 м³ питьевой воды.



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