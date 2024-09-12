У Костянтинівці організували підвезення води

Жителям Костянтинівки рятувальники Донеччини підвезли 40 тисяч літрів води. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Мешканці прифронтових населених пунктів перебувають у складних та небезпечних умовах і потребують допомоги. Рятувальники Донеччини вже не один рік допомагають їм покращити ситуацію, зокрема підвозять воду», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що минулої доби співробітники Головного управління здійснили підвезення води до м. Костянтинівка. Усього було доставлено 40 м³ питної води.
Раніше ми писали, що мешканці Покровської громади залишилися без води.
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