У Костянтинівці організували підвезення води

Підвезли воду до Костянтинівки. Фото: ДСНС

Жителям Костянтинівки рятувальники Донеччини підвезли 40 тисяч літрів води. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Мешканці прифронтових населених пунктів перебувають у складних та небезпечних умовах і потребують допомоги. Рятувальники Донеччини вже не один рік допомагають їм покращити ситуацію, зокрема підвозять воду», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що минулої доби співробітники Головного управління здійснили підвезення води до м. Костянтинівка. Усього було доставлено 40 м³ питної води.



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