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Жители Покровской громады остались без воды и газа

11 сентября 2024, 13:53

Жители Покровской громады остались без воды и газа

В Покровской громаде Донецкой области остановлено водоснабжение, кроме того, некоторые населенные пункты остались без газоснабжения. Причина — постоянные атаки со стороны российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

Как отмечается, остановлена работа единственного резервного источника — модульной фильтровальной станции.

«Из-за технической неисправности, вызванной постоянными вражескими обстрелами Покровского района, полностью остановлена подача воды на Покровскую громаду из альтернативного источника водоснабжения», — говорится в сообщении.

Компания «Вода Донбасса» из-за остановки производственных объектов, не будет осуществлять подачу воды потребителям Покровской громады.

В ведомстве уточнили, что из-за повреждения газотранспортной системы в Покровской громаде жители остались без газа, в частности, Покровск и Родинское, а также: Перше Травня, Гнатовка, Рог, Красный Лиман, Ровное, Роза и Гришино.

«Восстановление распределения газа к абонентам возможно после восстановления работы поврежденного объекта», - резюмировали в Покровской ГВА.

Ранее мы писали, что 10 сентября в Покровске в результате обстрела была повреждена газораспределительная станция. Без газоснабжения остались 28 тысяч абонентов Покровской громады.

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