В Мариуполе увеличили темпы подготовки российских оккупантов

А оккупированном Мариуполь увеличились темпы подготовки российских оккупантов. Карта: Андрющенко Тime/Telegram

Россия увеличила темпы подготовки оккупантов на полигонах Мариуполя и района. Также активно используется ствольная артиллерия. Об этом сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Фиксируем новое пополнение лагерей подготовки контрактниками с прошлой недели. Полигон между Куликово и Бабах-Тарамой снова активен. С понедельника системная тренировка с использованием ствольной артиллерии», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам советника мэра, по прибытии поезда в порт Мариуполя, все три полигона в Мариупольско-Бердянской агломерации активно используют ствольную артиллерию.

«Подобный уровень наблюдался год назад при подготовке россиянами Авдеевского наступления», — констатировал Андрющенко.

Напомним, 11 сентября с 03:35 до 04:15 длилась атака на Мариуполь и район. Российские мониторинговые телеграм-каналы писали об угрозе ракетной атаки и атаке БПЛА в районе Мариуполя.