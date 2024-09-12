У Маріуполі збільшили темпи підготовки російських окупантів

А в окупованому Маріуполі збільшилися темпи підготовки російських окупантів. Карта: Андрющенко Time/Telegram

Росія збільшила темпи підготовки окупантів на полігонах Маріуполя та району. Також активно використовується ствольна артилерія. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Фіксуємо нове поповнення таборів підготовки контрактниками минулого тижня. Полігон між Куликовим та Бабах-Тарамою знову активний. З понеділка системне тренування з використанням ствольної артилерії», — написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами радника мера, після прибуття поїзда до порту Маріуполя, всі три полігони в Маріупольсько-Бердянській агломерації активно використовують ствольну артилерію.

«Подібний рівень спостерігався рік тому під час підготовки росіянами Авдіївського наступу», — констатував Андрющенко.

Нагадаємо, 11 вересня з 03:35 до 04:15 тривала атака на Маріуполь та район. Російські моніторингові телеграм-канали писали про загрозу ракетної атаки та атаку БПЛА в районі Маріуполя.