Силы обороны Украины ночью ударили по базам и складу БК россиян под Мариуполем: есть погибшие и раненые военные РФ

Место удара по войскам РФ под Мариуполем. Фото: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

11 сентября с 03:35 до 04:15 длилась атака на Мариуполь и район. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Российские мониторинговые телеграм-каналы писали об угрозе ракетной атаки и атаке БПЛА в районе Мариуполя.



По словам Андрющенко, сообщалось о звуках взрывов и работе ПВО в Мангушском и части Мариупольского районов, а также в Приморском, Центральном и Кальмиусском районах города.

«По меньшей мере, два «прилета»: село Мелекино по складу оккупантов недалеко от АЗС и бывшего магазина «Скорпион»; так называемый Второй спуск Мелекино по базированию оккупантов – предварительно, в пансионате «Светлана», но данные уточняем. Оккупационные мониторинговые паблики сообщали о более 70 дронах в сторону Мариуполя и на Ростов через Мариуполь», – отметил Андрющенко.



Позже советник мэра Мариуполя рассказал подробности ударов по Мелекино.



«Попадание в склад БК – детонация с 03:40 до 05:00. Попадание в две базы отдыха с оккупантами. Сейчас вывозят мертвых и раненых. Село и трасса перекрыты «полицейскими» и военными. Скорая помощь вывозит без остановки. Количество выведенных из строя оккупантов, по данным наших источников, достигло 20», – сказал он.

Напомним, что ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» возле города Часов Яр Донецкой области.