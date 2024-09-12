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Российские оккупанты ударили по Щурово на Донетчине: возник масштабный пожар на базе отдыха

12 сентября 2024, 13:51

Российские оккупанты ударили по Щурово на Донетчине: возник масштабный пожар на базе отдыха

11 сентября армия РФ ударила по селу Щурово Краматорского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

В результате обстрела возник пожар на территории базы отдыха. Спасатели потушили пожар в двух домиках для отдыха на площади 1000 квадратных метров.

Напомним, что 11 сентября российские оккупанты обстреляли город Мирноград Донецкой области, в результате чего возник масштабный пожар на рынке. Во время тушения пожара спасатели попали под повторный удар.

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