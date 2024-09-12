Російські окупанти вдарили по Щуровому на Донеччині: виникла масштабна пожежа на базі відпочинку

11 вересня армія РФ вдарила по селу Щурове Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території бази відпочинку. Рятувальники загасили пожежу у двох будиночках для відпочинку на площі 1000 квадратних метрів.

Нагадаємо, що 11 вересня російські окупанти обстріляли місто Мирноград Донецької області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа на ринку. Під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під повторний удар.