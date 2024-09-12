Войска России обстреляли Мирноград: спасатели тушили масштабный пожар на рынке и попали под повторный удар

Масштабный пожар на рынке в Мирнограде. Фото: ГСЧС

11 сентября российские оккупанты нанесли удар по городу Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

В результате обстрела произошел масштабный пожар на территории местного рынка. По прибытию на место спасатели установили, что горят более 30 торговых павильонов на площади 350 квадратных метров.

Во время тушения пожара россияне нанесли повторный удар в непосредственной близости от места, где находились бойцы ГСЧС. Из-за угрозы жизни и здоровью спасателей приняли решение временно прекратить тушение и вернуться к постоянному месту дислокации.

Напомним, что в Донецкой области эвакуационная группа ГСЧС попала под обстрел оккупантов, в результате чего ранены спасатели.