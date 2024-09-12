Двое оккупантов с белым флагом сдались в плен украинским пограничникам

Два российских оккупанта сдались в плен пограничникам бригады «Помста». Их уже передали спецслужбам для формирования обменного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



В ведомстве отметили, что они оба были штурмовиками в 15-м гвардейском мотострелковом полку и пробыли в Украину около месяца.



«Один из них родом из Макеевки, Донецкой области. На момент вторжения в 2014-м году проживал в Крыму. Занимался строительством и, обманув российское минобороны во время государственных закупок, получил выбор: либо попасть в тюрьму, либо на войну», — говорится в сообщении.



Что касается другого пленного, то его мобилизовали в 2022 году во время проверки документов в поезде и отправили на обучение в Беларусь.



«Оттуда он сбежал, полтора года скрывался, а месяц назад его снова поймали и отправили штурмовать позиции украинских военных», — резюмировали в ГПСУ.



Ранее мы писали, что на днях бойцы 46-й аэромобильной бригады ВСУ взяли в плен девять российских оккупантов на Кураховском направлении.