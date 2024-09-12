Двоє окупантів з білим прапором здалися в полон українським прикордонникам

Російські окупанти здалися в полон прикордонникам бригади «Помста». Їх уже передали спецслужбам на формування обмінного фонду. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



У відомстві зазначили, що вони обоє були штурмовиками у 15-му гвардійському мотострілецькому полку та пробули в Україні близько місяця.



«Один з них родом з Макіївки, Донецької області. На момент вторгнення у 2014 році проживав у Криму. Займався будівництвом та, обманувши російське міноборони під час держзакупівель, отримав вибір: або потрапити до в’язниці, або на війну», — йдеться у повідомленні.



Щодо іншого полоненого, то його мобілізували у 2022 році під час перевірки документів у поїзді та відправили на навчання до Білорусі.



«Звідти він втік, півтора року ховався, а місяць тому його знову впіймали та відправили штурмувати позиції українських військових», — резюмували у ДПСУ.



Раніше ми писали, що днями бійці 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ взяли в полон дев'ятьох російських окупантів на Курахівському напрямку.