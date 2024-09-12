В Черном море Россия нанесла ракетный удар по кораблю с украинской пшеницей для Египта

Последствия ракетного удара по кораблю с украинской пшеницей в Черном море. Фото: личная страница президента Украины Владимир Зеленского в Телеграм

12 сентября в Черном море российская ракета ударила по гражданскому судну з грузом пшеницы для Египта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, оккупанты атаковали корабль сразу после выхода из украинских территориальных вод.

«По предварительным данным, обошлось без человеческих потерь. Украина – один из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света. Критическими являются наши поставки продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока», – отметил Зеленский.

Глава государства пообещал и дальше делать все для защиты украинских портов, Черного моря и поставок продовольствия на глобальный рынок.

«Это настоящий приоритет для Украины – защита жизни. И это должно быть приоритетом для каждой страны. Ожидаем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет», – резюмировал он.

Напомним, что 12 сентября российская армия из артиллерии ударила по машинам Красного Креста, которые привезли гуманитарную помощь жителям села Веролюбовка Донецкой области. В результате обстрела три сотрудника МККК погибли, еще два – получили ранения.