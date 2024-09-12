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У Чорному морі Росія завдала ракетного удару по кораблю з українською пшеницею для Єгипту

12 вересня 2024, 17:13

У Чорному морі Росія завдала ракетного удару по кораблю з українською пшеницею для Єгипту

Наслідки ракетного удару по кораблю з українською пшеницею у Чорному морі. Фото: особиста сторінка президента України Володимир Зеленського у Телеграм Наслідки ракетного удару по кораблю з українською пшеницею у Чорному морі. Фото: особиста сторінка президента України Володимир Зеленського у Телеграм

12 вересня в Чорному морі російська ракета вдарила по цивільному судну з вантажем пшениці для Єгипту. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, окупанти атакували корабель одразу після виходу з українських територіальних вод.

«За попередніми даними, обійшлося без людських втрат. Україна – один із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність та життя десятків країн у різних частинах світу. Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу», – наголосив Зеленський.

Глава держави пообіцяв і надалі робити все для захисту українських портів, Чорного моря та постачання продовольства на глобальний ринок.

«Це справжній пріоритет для України – захист життя. І це має бути пріоритетом для кожної країни. Чекаємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не повинні бути мішенню для ракет», – резюмував він.

Нагадаємо, що 12 вересня російська армія з артилерії вдарила по машинах Червоного Хреста, які привезли гуманітарну допомогу мешканцям села Віролюбівка Донецької області. Внаслідок обстрілу три співробітники МКЧХ загинули, ще два – отримали поранення.

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