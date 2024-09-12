Никто не знает, сколько украинских детей похитила РФ — Лубинец

Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей, однако на самом деле никто не знает реальной возможной цифры. Это официальные данные, которые продолжают обновлять. Как отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, реальную цифру можно будет узнать лишь после создания действенного официального механизма.



«Я называю цифру 19 тысяч 546 украинских детей со ссылкой на специально созданный веб-портал "Дети войны". Там эта цифра официально указана. Что касается возможной реальной цифры, на самом деле ее не знает никто», — сказал омбудсмен на 4-ом Саммите первых леди и джентельменов, передает «Интерфакс-Украина».



Он добавил, что по имеющимся данным, в августе РФ отправила с временной оккупированной части Херсонской области более тысячи украинских детей на так называемое «оздоровление» в российский регион Кабардино-Балкария, и не известно, сколько их вернутся оттуда.



Он добавил, что в создании механизма должны участвовать международные организации, ООН, Международный комитет Красного Креста.



«Я использовал все эти возможности, обращался напрямую к Верховному комиссару, к комиссару по делам беженцев, напрямую в ООН. К сожалению, ни одного ответа официального с цифрами, с подтвержденными украинскими детьми я не получил», — отметил Лубинец.