Ніхто не знає, скільки українських дітей викрала РФ — Лубинець

Росія незаконно депортувала понад 19 тисяч українських дітей, проте насправді ніхто не знає реальної можливої цифри. Це офіційні дані, які продовжують оновлювати. Як зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, реальну цифру можна буде дізнатись лише після створення дієвого офіційного механізму.



«Я називаю цифру 19 тисяч 546 українських дітей із посиланням на спеціально створений вебпортал „Діти війни”. Там цю цифру офіційно вказано. Щодо можливої реальної цифри, насправді її не знає ніхто», — сказав омбудсмен на 4-му Саміті перших леді та джентельменів, передає «Інтерфакс-Україна».



Він додав, що за наявними даними, у серпні РФ відправила з тимчасової окупованої частини Херсонської області понад тисячу українських дітей на так зване оздоровлення до російського регіону Кабардино-Балкарія, і не відомо, скільки їх повернуться звідти.



Він додав, що у створенні механізму мають брати участь міжнародні організації, ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста.



«Я використав усі ці можливості, звертався безпосередньо до Верховного комісара, до комісара у справах біженців, безпосередньо до ООН. На жаль, жодної відповіді офіційної з цифрами, з підтвердженими українськими дітьми я не отримав», — зазначив Лубинець.