Силы обороны Украины ударили по складу с БК и ракетами для ПВО россиян под Мариуполем: боеприпасы детонировали четыре часа

Детонация на российском складе с БК и ракетами для ПВО под Мариуполем. Фото: личная страница советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Телеграм

Ночью 13 сентября атаковали Мариупольский район. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Российские телеграм-каналы ночью сообщали об атаке беспилотников в районе Мариуполя.



По словам Андрющенко, подтверждено попадание по складу с БК и ракетами для систем ПВО в селе Глубокое, детонация боеприпасов длилась четыре часа.



«Детонация продолжалась до 05:20. Возможно поражение очередного расчета ПВО, детали устанавливаем. В настоящее время рассматривается вопрос эвакуации села Портовское. Все перекрыто военными. В Мангуше выезд в сторону Мариуполя перекрыт. Частично закрыта трасса «Мангуш-Мариуполь». По наблюдению с места – продолжается перебазирование в режиме срочной эвакуации после поражения», – рассказал советника мэра Мариуполя.

Сили оборони України вдарили по російському складу боєприпасів під Маріуполем: детонація тривала чотири годиниhttps://t.co/yeLDWsXX4H pic.twitter.com/NTf6F7WgND — Новини Донбасу (@novostidnua) September 13, 2024

Также факт пожара, который возник ночью в районе села Глубокое, подтверждается системой мониторинга пожаров NASA FIRMS. На карте проекта видно множество очагов возгорания в этом районе.

Напомним, что ночью 11 сентября Силы обороны Украины ударили по базам и складу БК россиян под Мариуполем, в результате чего есть погибшие и раненые военные РФ.