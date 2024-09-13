Сили оборони України вдарили по складу з БК та ракетами для ППО росіян під Маріуполем: боєприпаси детонували чотири години

Детонація на російському складі з БК та ракетами для ППО під Маріуполем. Фото: особиста сторінка радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Телеграм

Вночі 13 вересня атакували Маріупольський район. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Російські телеграм-канали вночі повідомляли про атаку безпілотників у районі Маріуполя.



За словами Андрющенка, підтверджено влучання по складу з БК та ракетами для систем ППО у селі Глибоке, детонація боєприпасів тривала чотири години.

«Детонація тривала до 05:20. Можливе ураження чергового розрахунку ППО, деталі встановлюємо. Наразі розглядається питання евакуації села Портівське. Все перекрито військовими. У Мангуші виїзд у бік Маріуполя перекрито. Частково закрито трасу «Мангуш-Маріуполь». За спостереженням з місця – продовжується перебазування в режимі термінової евакуації після ураження», – розповів радник мера Маріуполя.

Сили оборони України вдарили по російському складу боєприпасів під Маріуполем: детонація тривала чотири годиниhttps://t.co/yeLDWsXX4H pic.twitter.com/NTf6F7WgND — Новини Донбасу (@novostidnua) September 13, 2024

Також факт пожежі, яка виникла вночі в районі села Глибоке, підтверджується системою моніторингу пожеж NASA FIRMS. На карті проєкту видно безліч осередків загоряння в цьому районі.

Нагадаємо, що вночі 11 вересня Сили оборони України вдарили по базах та складу БК росіян під Маріуполем, внаслідок чого є загиблі та поранені військові РФ.