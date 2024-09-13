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Российские войска ударили по Краматорску, поднялся дым

13 сентября 2024, 11:59

Российские войска ударили по Краматорску, поднялся дым

Краматорск 13 сентября подвергся российскому удару. Фото: соцсети Краматорск 13 сентября подвергся российскому удару. Фото: соцсети

Около 11:30 в пятницу, 13 сентября, в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы. В соцсетях местные жители пишут, что их было не меньше четырех.

По предварительной информации, войска РФ били с РСЗО «Смерч». Удары пришлись по промзоне.

К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях. 

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, около 10:30 в городе Константиновка Донецкой области прозвучало несколько взрывов. Очевидцы отмечают, что прогремело  по меньшей мере три взрыва.

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