Российские войска ударили по Краматорску, поднялся дым

Около 11:30 в пятницу, 13 сентября, в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы. В соцсетях местные жители пишут, что их было не меньше четырех.
По предварительной информации, войска РФ били с РСЗО «Смерч». Удары пришлись по промзоне.
К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, около 10:30 в городе Константиновка Донецкой области прозвучало несколько взрывов. Очевидцы отмечают, что прогремело по меньшей мере три взрыва.
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