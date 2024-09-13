В Константиновке прозвучали взрывы

Константиновка днём 13 сентября подверглась очередному удару со стороны российских войск. Фото: Типичная Константиновка/Telegram

В пятницу, 13 сентября, около 10:30 в городе Константиновка Донецкой области прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Очевидцы отмечают, что прозвучало по меньшей мере три взрыва.

Судя по звукам, россияне, вероятно, били по городу авиабомбами, пишут местные жители.

Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет.

Напомним, в результате обстрелов со стороны армии РФ 11 сентября в Константиновке трое людей погибли, пятеро — получили ранения разной степени тяжести.