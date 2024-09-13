Російські війська вдарили по Краматорську, піднявся дим

Краматорськ 13 вересня зазнав російського удару. Фото: соцмережі

Близько 11:30 у п'ятницю, 13 вересня, у Краматорську на Донеччині прогриміли вибухи. У соцмережах місцеві жителі пишуть, що їх було не менше ніж чотири.

За попередньою інформацією, війська РФ били з РСЗВ «Смерч». Удари припали по промзоні.

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 13 вересня, близько 10:30 у місті Костянтинівка Донецької області пролунало кілька вибухів. Очевидці зазначають, що прогриміло щонайменше три вибухи.