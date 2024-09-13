В результате атаки армии РФ в Курахово в одной из квартир вспыхнул пожар: детали

В Курахово вспыхнул пожар. Фото: ГСЧС

Российская армия 12 сентября нанесла артиллерийский удар по городу Курахово Донецкой области, в результате этого вспыхнул пожар. Спасатели во время тушения пожара спасли местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Одно из попаданий пришлось в 5-этажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание нескольких квартир. Во время проведения разведки в одной из квартир на 5 этаже пожарные обнаружили женщину 1950 года рождения, которая не имела возможности самостоятельно выйти из помещения из-за плотного задымления», — говорится в сообщении.

Как отмечается, работники ГСЧС помогли не только женщине, но и двух ее домашним питомцам. Пожарные отыскали 2-х котов в квартире, вынесли их на свежий воздух и вернули владелице.



Пожар квартир в 5-этажном доме пожарные ликвидировали на общей площади 100 кв. м.



Ранее мы писали, что на территории оккупированного Свердловского района в Луганской области группировка «ЛНР» с 12 сентября ввела режим чрезвычайной ситуации. Это связано с пожарами на территории поселка Комсомольский. Перекрыта автомобильная дорога сообщением Луганск-Свердловск (Должанск).