В одном из районов оккупированной Луганщины ввели режим ЧС из-за крупного пожара

На территории оккупированного Свердловского района в Луганской области группировка «ЛНР» с 12 сентября ввела режим чрезвычайной ситуации. Это связано с пожарами на территории поселка Комсомольский. Перекрыта автомобильная дорога сообщением Луганск-Свердловск (Должанск).



По данным оккупационной власти, загорелась сухая трава.



Пожар тушат большими группами. Задействованы три пожарных автомобиля, 11 пожарно-спасательных отрядов, снятых с других природных пожаров, две автоцистерны, один пожарный автомобиль незаконных военных формирований, сотрудники Свердловского лесного хозяйства, а также российские военные.