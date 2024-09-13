Внаслідок атаки армії РФ у Кураховому в одній з квартир спалахнула пожежа: деталі

У Кураховому спалахнула пожежа. Фото: ДСНС

Російська армія 12 вересня завдала артилерійського удару по місту Курахове Донецької області, внаслідок чого спалахнула пожежа. Рятувальники під час гасіння пожежі врятували місцеву мешканку. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Одне з влучень припало до 5-поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло загоряння кількох квартир. Під час проведення розвідки в одній із квартир на 5 поверсі пожежники виявили жінку 1950 року народження, яка не мала можливості самостійно вийти із приміщення через щільне задимлення», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, працівники ДСНС допомогли не тільки жінці, а й двом її домашнім вихованцям. Пожежники знайшли двох котів у квартирі, винесли їх на свіже повітря та повернули власниці.



Пожежу квартир у 5-поверховому будинку пожежники ліквідували на загальній площі 100 кв. м.



Раніше ми писали, що на території окупованого Свердловського району в Луганській області угруповання «ЛНР» з 12 вересня запровадило режим надзвичайної ситуації. Це пов'язано із пожежами на території селища Комсомольське. Перекрито автомобільну дорогу сполученням Луганськ-Свердловськ (Должанськ).