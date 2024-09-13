Поки що Білорусь відзначилася в збитті російських шахедів: Зеленський засудив партнерів

Зеленський виступив на Ялтинській Європейській Стратегії (YES). Фото: скріншот

У п'ятницю, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський нагадав, що союзники збивають російські ракети та дрони в небі Близького Сходу, при цьому не ухвалюють рішення про спільне збивання російських ракет, іранських шахедів у небі України. Глава держави виступив із промовою на Ялтинській Європейській стратегії (YES).



«Коли ми чуємо, що до Росії прибули нові ракети з Ірану, це те саме зло, яке союзникам доводилося вже збивати в небі Близького Сходу. Зараз, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі поширення та застосування цієї зброї. Якщо союзники разом збивають ракети та збивають дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збивання російських ракет, іранських шахедів у небі України?», — сказав він.



Зеленський зазначив, що «поки що Білорусь відзначилася збиванням російських шахедів». На його думку, це принизливо для сильного демократичного світу.



Раніше ми писали, що дрон-камікадзе «Шахед», який залетів до Білорусі 16 липня близько 08:40, розбився у Жовтневому районі Гомельської області.