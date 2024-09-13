Российские военные пожаловались на командование — вскоре погибли в штурме

Российские военные каналы заявили о гибели двух «добровольцев», которые незадолго до смерти высказывали недовольство командованием.



Российский военный Дмитрий Лысаковский («Гудвин») записал видеообращение, в котором обвинил руководство полка в сотрудничестве с западной разведкой и наркоторговле.



Видео погибшего прокомментировали другие российские боевики и военнослужащие — они подтверждают, что хаотичные решения, вранье и вседозволенность среди офицеров — привычное дело.



Расчет Лысаковского перевели из операторов беспилотников в штурмовики. Все погибли во время штурма.



Подполковник Сергей Грицай («Эрнест») также записал видео незадолго до гибели.



«Вся информация, которую мы доставляли [о разведанных с помощью БПЛА целях противника], тормозилась на уровне комполка и начальника штаба и не уходила выше — для того, чтобы цели украинской армии не были уничтожены», — заявил он.