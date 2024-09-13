Російські військові поскаржилися на командування — невдовзі загинули в штурмі

Російські військові канали заявили про загибель двох добровольців, які незадовго до смерті висловлювали невдоволення командуванням.



Російський військовий Дмитро Лисаковський («Гудвін») записав відеозвернення, в якому звинуватив керівництво полку у співпраці із західною розвідкою та наркоторгівлею.



Відео загиблого прокоментували інші російські бойовики та військовослужбовці — вони підтверджують, що хаотичні рішення, брехня та вседозволеність серед офіцерів — звична справа.



Розрахунок Лисаковського перевели з операторів безпілотників до штурмовиків. Усі загинули під час штурму.



Підполковник Сергій Грицай («Ернест») також записав відео незадовго до загибелі.



«Вся інформація, яку ми доставляли [про розвідані за допомогою БПЛА цілі противника], гальмувалась на рівні комполка та начальника штабу і не йшла вище — для того, щоб цілі української армії не були знищені», — заявив він.