Донецкие боевики из батальона «МВД ДНР» пожаловались Путину — их не признают в России

Члены незаконного вооруженного формирования «Каскад» заявили, что их батальон ликвидируют. С таким заявлением они записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, так как «все инстанции их игнорируют».



Донецкие боевики заявляют, что их насчитывается около 3 тысяч человек. Всех их уволили 30 апреля, а зарплату выплатили не до конца. Так боевики утверждают, что за пять месяцев каждый в среднем получил по 100 тысяч рублей (50 тысяч гривен), то есть по 20 тысяч рублей (10 тысяч гривен) за месяц. Заявители утверждают, что «служили в зоне проведения СВО».



«Никаких выплат по 195 тыс. рублей как военнослужащим в зоне СВО не было. До января 2024 года выплату как участникам СВО мы получали наличными деньгами 195 тыс. рублей, плюс официальная зарплата от республики ДНР 45-50 тыс. рублей. С января 2024 года, нам выплатили всего 100 тыс. рублей в марте месяца, больше никаких выплат не было. А у нас у всех семьи, кредиты, ипотеки. У нас даже нет денежных средств, вернуться домой т. к. нас уволили 30 апреля», — говорится в заявлении боевиков.



Они также подчеркнули, что за пределами оккупации, то есть в России их не признают военнослужащими и отказывают в получении статуса «ветеран боевых действий». Так произошло, потому что контракты боевиков заключены после марта 2023 года.



С подобным обращением боевики уже выступали в апреле.



«Каскад» был создан группировкой «ДНР», а именно его «министерством внутренних дел». Командующий ОБТФ «Каскад» — глава «МВД ДНР» Алексей Дикий.