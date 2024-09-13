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Международный комитет Красного креста приостановит работу офиса в Днепре

13 сентября 2024, 20:45

Международный комитет Красного креста приостановит работу офиса в Днепре

Международный комитет Красного креста приостановит работу офиса в Днепре после атаки на его персонал в Донецкой области.

Об этом сообщил спикер делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко в эфире «Радио Свобода». 

Делегация планирует пересмотреть свои правила безопасности.

«У нас есть офисы в Харькове, Днепре и Одессе, а также главный офис в Киеве и офис во Львове, ну и на противоположной стороне в Донецке и Луганске. Пока наш днепровский офис прекратил работу на время», — сказал Власенко.

Он отметил, что МККК проведет собственное расследование, проанализирует возможные ошибки. 

Он уточнил, что удар по миссии МККК произошел до того, как ее сотрудники начали раздавать гуманитарную помощь, так что мирные жители не пострадали.

Также Власенко сообщил, что пока организация точно не знает, кто ответственен за атаку на ее сотрудников.

«В украинской делегации ранее гибли сотрудники — в октябре 2014 года погиб наш сотрудник в Донецке. Но на моей памяти погибали и наши сотрудники в Секторе Газа, Эфиопии, Йемене. Мы никогда не пытаемся никого обвинить, назвать. Для нас это действительно трагедия. Каждый раз, когда мы теряем наших сотрудников, это большая трагедия. Поэтому для нас не столько важно назвать каких-то виновных, сколько важно сделать так, чтобы это не повторилось в будущем», — отметил он.

12 сентября в результате обстрела места запланированной раздачи помощи в Донецкой области погибли три сотрудника Красного Креста, еще два — получили ранения. 

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