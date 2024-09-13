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Міжнародний комітет Червоного хреста призупинить роботу офісу у Дніпрі

13 вересня 2024, 20:45

Міжнародний комітет Червоного хреста призупинить роботу офісу у Дніпрі

Міжнародний комітет Червоного хреста призупинить роботу офісу у Дніпрі після атаки на його персонал у Донецькій області.

Про це повідомив речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко в ефірі «Радіо Свобода».

 Делегація планує переглянути свої правила безпеки.

«У нас є офіси у Харкові, Дніпрі та Одесі, а також головний офіс у Києві та офіс у Львові, ну і на протилежному боці у Донецьку та Луганську. Поки що наш дніпровський офіс припинив роботу на якийсь час», — сказав Власенко.

Він зазначив, що МКЧХ проведе власне розслідування, проаналізує можливі помилки.

 Він уточнив, що удар по місії МКЧХ стався до того, як її співробітники почали роздавати гуманітарну допомогу, тому мирні жителі не постраждали.

Також Власенко повідомив, що поки що організація точно не знає, хто відповідальний за атаку на її співробітників.

«В українській делегації раніше гинули співробітники — у жовтні 2014 року загинув наш співробітник у Донецьку. Але на моїй пам'яті гинули наші співробітники в Секторі Газа, Ефіопії, Ємені. Ми ніколи не намагаємось нікого звинуватити, назвати. Для нас це справді трагедія. Щоразу, коли ми втрачаємо наших співробітників, це велика трагедія. Тому для нас не так важливо назвати якихось винних, як важливо зробити так, щоб це не повторилося в майбутньому», — зазначив він.

12 вересня в результаті обстрілу місця запланованої роздачі допомоги на Донеччині загинули троє співробітників Червоного Хреста, ще двоє — дістали поранення.

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