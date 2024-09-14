«ДНР»: Вчера в районе Новогродовки пострадали двое мирных жителей, а ночью ранена горловчанка

В оккупированной Горловке ночью была ранена женщина. Об этом заявили в группировке «ДНР».



«В результате обстрела поселка станции Никитовка (Никитовский район Горловки) повреждены 2 домостроения, 2 легковых гражданских автомобиля, перебиты линии электропередач», — заявили в оккупационной администрации.

За пятницу, 13 сентября, по утверждению «ДНР», пострадали два человека. В районе ж/д станции Желанная близ Новогродовки ранены двое мужчин. Они пытались эвакуироваться из фронтового населенного пункта.