Еще один день под обстрелами: в полиции показали последствия российских ударов по Донетчине

Вчера, 13 сентября, российские войска сосредоточили огонь на 12 населенных пунктах Донецкой области. В результате атак повреждены 60 гражданских объектов, сообщили в полиции.

За сутки правоохранители зафиксировали 2405 российских ударов.

На Белицкое оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы «ФАБ-250» с модулями УМПК. Погиб мирный житель, двое — ранены. Повреждены многоквартирный дом, предприятие, церковь, СТО, автомобили, хозяйственные постройки.

Константиновку войска РФ атаковали тремя авиабомбами «КАБ-250» с модулями УМПК и накрыли из артиллерии — погиб человек. Разрушениям подверглись 2 многоквартирных дома, цех, газопровод.



Также из-за артобстрела погиб житель Богоявленки.



Ударом авиабомбы «КАБ-250» с модулем УМПК в Полтавке ранен мирный житель, повреждено 11 домов, админздание.



В Курахово в результате удара дрона травмирован человек.

В Покровске разрушениям подверглись 2 частных дома, объекты критической инфраструктуры. Как сообщалось, разрушен мост.