«ДНР»: Вчора в районі Новогродівки постраждали двоє мирних жителів, а вночі поранено горлівчанку

В окупованій Горлівці вночі було поранено жінку. Про це заявили в угрупуванні «ДНР».



«Внаслідок обстрілу селища станції Микитівка (Микитівський район Горлівки) пошкоджено 2 домобудівництва, 2 легкові цивільні автомобілі, перебито лінії електропередач», — заявили в окупаційній адміністрації.

За п'ятницю, 13 вересня, за твердженням «ДНР», постраждали двоє людей. У районі залізничної станції Желанна поблизу Новогродівки поранено двох чоловіків. Вони намагалися евакуюватись із фронтового населеного пункту.