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ВСУ продвинулись в Курской области — ISW

14 сентября 2024, 12:28

ВСУ продвинулись в Курской области — ISW

Украинские силы продвинулись вперед в Глушковском районе Курской области РФ. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), опираясь на геолокационные кадры от 13 сентября.

Аналитики указывают на то, что ВСУ недавно продвинулись к югу от Веселого.

Российские источники утверждают, что украинские силы атакуют к юго-западу от Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего (к востоку от Веселого).

Ранее Институт писал, что российские власти развернули дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области. РФ может начать передислокацию более опытных сил для поддержки своих текущих контратак и предстоящих контрнаступательных операций против украинских сил в России.

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