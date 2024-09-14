ЗСУ просунулися в Курській області — ISW

Українські сили просунулися вперед у Глушківському районі Курської області РФ. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), спираючись на геолокаційні кадри від 13 вересня.



Аналітики вказують на те, що ЗСУ нещодавно просунулися на південь від Веселого.



Російські джерела стверджують, що українські сили атакують на південний захід від Глушкового в районі Нового Пути, Веселого та Ведмежого (на схід від Веселого).

Раніше Інститут писав, що російська влада розгорнула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії в Курській області. РФ може розпочати передислокацію більш досвідчених сил для підтримки своїх поточних контратак та майбутніх контрнаступних операцій проти українських сил у Росії.