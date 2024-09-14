Все нуждаются в срочной медпомощи: Кого Украине удалось вернуть из российского плена

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, кого удалось вернуть в ходе обмена пленными 14 сентября.



Среди украинцев, которых удалось вернуть из российского плена 38 военнослужащих Национальной гвардии, 28 — Вооруженных сил Украины. Еще 69 из всех освобожденных участвовали в защите Мариуполя.



Также среди освобожденных — двое из спецподразделения «Кракен», двое — из Международного легиона, трое — из Сил специальных операций, один — из Сил территориальной обороны.



Кроме этого, удалось освободить 8 пограничников, 4 полицейских, 21 военного моряка, троих представителей Государственной специальной службы транспорта, одного — Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Отмечается, что в этот раз все освобожденные мужчины — 82 солдата и сержанта, 21 — входят в офицерский состав.



Еще освобожден 31 защитник «Азовстали».



В Координационном штабе отмечают, что большинство освобожденных получили тяжелые травмы или ранения, а также имеют серьезные заболевания и нуждаются в немедленной медицинской помощи.



Работа над организацией возвращения пленных велась долгое время. Украина поблагодарила Объединенные Арабские Эмираты за помощь в организации очередного обмена.



Как отметил уполномоченный верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, подавляющее большинство освобожденных находились в плену с первых дней войны. По его информации, всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинца.