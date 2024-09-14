Второй день обмена с Россией: домой вернулись еще 103 украинских бойца

Украина вернула домой еще 103 бойцов из российского плена.

«82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В российском Минобороны также заявили об обмене военнопленных с Украиной по формуле «103 на 103».

Утверждается, что Украина отдала солдат, захваченных в плен в Курской области. Сейчас они находятся в Беларуси.

Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ.

Также российская сторона отметила, что посредником обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты.



Как сообщалось,13 сентября 49 украинцев и украинок вернулись домой так же в рамках обмена с РФ.