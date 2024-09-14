Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Всі потребують термінової медичної допомоги: Кого Україні вдалося повернути з російського полону

14 вересня 2024, 15:59

Всі потребують термінової медичної допомоги: Кого Україні вдалося повернути з російського полону

Всі потребують термінової медичної допомоги: Кого Україні вдалося повернути з російського полону

У  Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, кого вдалося повернути під час обміну полоненими 14 вересня.

Серед українців, яких вдалося повернути із російського полону 38 військовослужбовців Національної гвардії, 28 — Збройних сил України. Ще 69 із усіх звільнених брали участь у захисті Маріуполя.

Також серед звільнених — двоє зі спецпідрозділу «Кракен», двоє — з Міжнародного легіону, троє — із Сил спеціальних операцій, один із Сил територіальної оборони.

Крім цього, вдалося звільнити 8 прикордонників, 4 поліцейських, 21 військових моряків, трьох представників Державної спеціальної служби транспорту, одного — Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що цього разу усі звільнені чоловіки — 82 солдати та сержанта, 21 — входять до офіцерського складу.

Ще звільнено 31 захисника «Азовсталі».

 У Координаційному штабі зазначають, що більшість звільнених отримали тяжкі травми чи поранення, а також мають серйозні захворювання та потребують негайної медичної допомоги.

Робота над організацією повернення полонених тривала тривалий час. Україна подякувала Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну.

Як зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, переважна більшість звільнених перебувала у полоні з перших днів війни. За його інформацією, всього з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими та повернути 3672 українців.

ТЕГИ

Інше
обмін полененими

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:40
За злочини проти дітей в Україні засуджено 31 військового злочинця — Генпрокуратура
13:31
На окупованій Луганщині продовжують вирувати великі пожежі
11:34
«ДНР»: Вчора в районі Новогродівки постраждали двоє мирних жителів, а вночі поранено горлівчанку
23:00
Головне за день: РФ перекидає досвідчені війська під Курськ. Обмін полоненими
21:49
Мобілізація «ДНР» у Донецьку та розруха в Авдіївці — дайджест з окупації ►
16:31
На захопленій Луганщині ФСБ затримала мешканців, які нібито передавали СБУ дані про інфраструктуру регіону
16:23
Ще один банк РФ почав видавати картки на окупованій частині Луганщини
14:37
Бійці 46-ї бригади опублікували відео знищення великої кількості техніки та піхоти ЗС РФ на Курахівському напрямку
09:26
Сили оборони України вдарили по складу з БК та ракетами для ППО росіян під Маріуполем: боєприпаси детонували чотири години
07:30
Армія РФ просунулась біля п'яти населених пунктів — DeepState
23:34
У Горлівці безпілотник атакував машину місцевого підприємства: є жертви
23:00
Головне за день: Зруйновано міст під Покровськом. Ліквідація російського винищувача
21:16
В одному з районів окупованої Луганщини запровадили режим НС через велику пожежу
20:30
Обстріл двох районів Донецька: є пошкодження, без жертв
13:58
У Маріуполі збільшили темпи підготовки російських окупантів
10:22
Усіх місцевих жителів на окупованих територіях змушують отримувати паспорт РФ — ЦНС
08:15
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
23:19
Росія втратила винищувач Су-30СМ біля берегів Криму
23:00
Головне за день: У Покровській громаді – гуманітарна катастрофа. Обстріл Костянтинівки
21:48
У Донецьку жителям приходять дорогі платіжки за воду, якої немає у будинках: окупанти ігнорують людей
усі новини
16:40
За злочини проти дітей в Україні засуджено 31 військового злочинця — Генпрокуратура
15:59
Всі потребують термінової медичної допомоги: Кого Україні вдалося повернути з російського полону
14:28
Другий день обміну з Росією: додому повернулися ще 103 українські бійці
13:31
На окупованій Луганщині продовжують вирувати великі пожежі
12:28
ЗСУ просунулися в Курській області — ISW
11:34
«ДНР»: Вчора в районі Новогродівки постраждали двоє мирних жителів, а вночі поранено горлівчанку
10:35
Ще один день під обстрілами: у поліції показали наслідки російських ударів по Донеччині
09:17
Армія РФ повністю зруйнувала «Горбатий міст» у Покровську
09:10
Україна за ніч збила 72 із 76 російських дронів
08:45
На Донеччині за добу через обстріли загинули 3 людини, ще 4 — поранені
23:38
США сприйняли недавні слова Путіна серйозно — Кірбі
23:00
Головне за день: РФ перекидає досвідчені війська під Курськ. Обмін полоненими
22:25
Кабмін затвердив бюджет України на 2025 рік
21:49
Мобілізація «ДНР» у Донецьку та розруха в Авдіївці — дайджест з окупації ►
20:45
Міжнародний комітет Червоного хреста призупинить роботу офісу у Дніпрі
19:30
Російські військові поскаржилися на командування — невдовзі загинули в штурмі
18:22
Окупанти тиснуть на Курахівському напрямку — Генштаб ЗСУ
17:33
Війська РФ вдарили по містах Костянтинівка та Білицьке на Донеччині: є загиблі та поранені
17:19
Поки що Білорусь відзначилася в збитті російських шахедів: Зеленський засудив партнерів
17:17
Росія виготовляє нові ударні дрони: що про них відомо
усі новини
ВІДЕО
Мобілізація «ДНР» у Донецьку та розруха в Авдіївці — дайджест з окупації ► Мобілізація «ДНР» у Донецьку та розруха в Авдіївці — дайджест з окупації ►
13 вересня, 21:49
На окупованій території Луганської області ще один російський банк почав видавати карти. Ілюстративне фото Ще один банк РФ почав видавати картки на окупованій частині Луганщини
13 вересня, 16:23
На Курахівському напрямку на Донеччині бійці 46-ї бригади знищили велику кількість техніки та піхоти російських військ. Скріншот відео Бійці 46-ї бригади опублікували відео знищення великої кількості техніки та піхоти ЗС РФ на Курахівському напрямку
13 вересня, 14:37
Звільнені з полону українські військові та цивільні. Фото: особиста сторінка голови ОПУ Андрія Єрмака у Телеграм Україна та Росія провели обмін полоненими: вперше за довгий час звільнені військовослужбовці «Азова»
13 вересня, 14:36
Вибухи в окупованому Луганську. Фото: кадр із відео В окупованому Луганську вночі пролунали вибухи: над містом літав БПЛА
13 вересня, 13:43
Костянтинівка вдень 13 вересня зазнала чергового удару з боку російських військ. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram У Костянтинівці пролунали вибухи
13 вересня, 10:58

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір