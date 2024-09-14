Всі потребують термінової медичної допомоги: Кого Україні вдалося повернути з російського полону

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, кого вдалося повернути під час обміну полоненими 14 вересня.



Серед українців, яких вдалося повернути із російського полону 38 військовослужбовців Національної гвардії, 28 — Збройних сил України. Ще 69 із усіх звільнених брали участь у захисті Маріуполя.



Також серед звільнених — двоє зі спецпідрозділу «Кракен», двоє — з Міжнародного легіону, троє — із Сил спеціальних операцій, один із Сил територіальної оборони.



Крім цього, вдалося звільнити 8 прикордонників, 4 поліцейських, 21 військових моряків, трьох представників Державної спеціальної служби транспорту, одного — Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



Зазначається, що цього разу усі звільнені чоловіки — 82 солдати та сержанта, 21 — входять до офіцерського складу.



Ще звільнено 31 захисника «Азовсталі».



У Координаційному штабі зазначають, що більшість звільнених отримали тяжкі травми чи поранення, а також мають серйозні захворювання та потребують негайної медичної допомоги.



Робота над організацією повернення полонених тривала тривалий час. Україна подякувала Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну.



Як зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, переважна більшість звільнених перебувала у полоні з перших днів війни. За його інформацією, всього з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими та повернути 3672 українців.